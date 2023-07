Code geel voor zuidoosten van land: zware buien met hagel en onweer

Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van de buien ondervinden.

De eerste helft van zaterdagochtend is het op de meeste plaatsen droog en kan zelfs de zon nog doorbreken. Later in de ochtend zullen in het westen de eerste buien ontstaan en daarbij is kans op een stevigere bui met onweer. Aan het begin van de middag breidt de buiigheid uit over het hele land.

,,Sommige onweersbuien vallen wat zwaarder uit met tijdelijk veel regen en mogelijk ook hagel en windstoten”, waarschuwt ook Weeronline. De stevigste buien verplaatsen geleidelijk naar het oosten. Naar verwachting trekken de buien aan het einde van de middag via het oosten het land uit.

Verspreid komen buien voor

Ook zondag zal niet droog verlopen. Verspreid over het land komen buien voor en er zijn ook droge perioden waarin de zon doorbreekt. Er steekt een matige zuidwestenwind op.

,,In de kustprovincies en rond het IJsselmeer is de wind vrij krachtig en aan zee is de wind krachtig. Het wordt 20 tot 22 graden”, weet Weeronline. Aan het eind van de middag raakt het vanuit het westen bewolkt. De buiigheid neemt af, maar in de avond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Ook in de nacht zijn er perioden met regen.