Boerenprotest Den Haag: tractoren rijden rondjes over Malieveld

Ze komen in actie na recente rapporten van het ministerie van Landbouw en het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarin staat dat hard ingrijpen de snelste manier is om uit de ‘stikstofcrisis’ te komen, met name in grote delen van Brabant, Gelderland en Overijssel.

Dat kan door het mes in de veestapel te zetten. Sluiting van vele boerenbedrijven die duizenden boerengezinnen kan treffen, lijkt daarmee onvermijdelijk. In plaats daarvan komen mogelijk woningbouw, zonnevelden en bossen.

Daarnaast maakte Farmers Defence Force bekend te willen protesteren in Assen, Arnhem, Den Bosch en Zwolle. Vorig jaar november trokken de boeren ook al naar het Malieveld om te ‘strijden voor hun voortbestaan’, zoals ze het zelf verwoorden. Ze menen dat hun positie sinds de protesten enkel is verslechterd.