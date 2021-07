LIVE | Enkele tientallen tractoren van A12 bij Utrecht gehaald

Verslaggever Martijn Schoolenberg is op het Malieveld aanwezig. Volg zijn tweets hieronder.

De tractoren werden omstreeks 08.30 uur van de snelweg begeleid, „om de reden dat ook vandaag en alle andere dagen in het jaar tractoren zich niet op de snelweg horen te begeven”, aldus de woordvoerder.

De tractoren hebben hun reis naar Den Haag, waar woensdag boeren een protestactie houden, volgens de politiewoordvoerder via de binnenwegen vervolgd.

Boerenactiegroep Agractie organiseert het protest en roept mensen op om daarnaast per auto of trein te komen. De gemeente Den Haag benadrukt dat de boeren anderhalve meter afstand moeten houden.

Ze komen in actie na recente rapporten van het ministerie van Landbouw en het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarin staat dat hard ingrijpen de snelste manier is om uit de ’stikstofcrisis’ te komen, met name in grote delen van Brabant, Gelderland en Overijssel.

Dat kan door het mes in de veestapel te zetten. Sluiting van vele boerenbedrijven die duizenden boerengezinnen kan treffen, lijkt daarmee onvermijdelijk. In plaats daarvan komen mogelijk woningbouw, zonnevelden en bossen.

Daarnaast maakte Farmers Defence Force bekend te willen protesteren in Assen, Arnhem, Den Bosch en Zwolle. Vorig jaar november trokken de boeren ook al naar het Malieveld om te ’strijden voor hun voortbestaan’, zoals ze het zelf verwoorden. Ze menen dat hun positie sinds de protesten enkel is verslechterd.

Boeren die woensdag actievoeren op vijf plaatsen in het land, zullen ook stilstaan bij de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Farmers Defence Force laat weten bij aanvang van de protesten een minuut stilte te houden „uit respect en medeleven.” Dat gebeurt bij alle vier de regionale protesten die de actiegroep organiseert, laat bestuurslid Sieta van Keimpema weten.

Woensdagmorgen 7 juli omstreeks 9.00 uur zijn de eerste boerenaangekomen op het Malieveld in Den Haag. Actiegroep Agractie en Farmers Defence Force roepen boeren op om vanochtend massaal naar Den Haag te komen om te protesteren tegen de aanpak van de stikstofcrisis. Ⓒ ANP

Ook Agractie, dat het protest op het Malieveld in Den Haag organiseert, laat weten mee te leven met De Vries en zijn familie. „We gaan er een moment bij stilstaan”, aldus Bart Kemp van de actiegroep. Agractie benadrukt dat het protest volgens programma doorgaat. „We verwachten duizenden deelnemers aan de actie, die reeds onderweg zijn”, aldus de organisatie.