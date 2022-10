Peiling: steun voor de coalitie van VVD, D66, CDA en CU radicaal afgebrokkeld

Vooral de VVD, op dit moment de grootste partij, krijgt een flinke terugval en zou nog maar 21 zetels overhouden. Dat is het laagste aantal sinds de verkiezingen van maart 2021 (34 zetels).

Ook D66 krijgt er met de electorale mattenklopper van langs. De partij zou halveren (van 24 zetels in maart 2021) naar 12. Het CDA (tijdens de verkiezingen 15 zetels) houdt er 7 over. De CU blijft stabiel op 5 zetels.

Uit de peiling blijkt dat de PVV er drie zetels bij zou krijgen (van 16 naar 19 zetels), het hoogste aantal sinds de vorige verkiezingen. BBB volgt op enige afstand met 14 zetels. GL wordt gepeild op 12 zetels, de PvdA op 11, de PvdD op 10. JA21 (nu met drie zetels in de Kamer) zou nu eveneens uitkomen op 10 virtuele zetels.

Ontevreden

Maar liefst 77 procent van de kiezers is ontevreden over het zittende kabinet, komt ook naar voren. „Als we de electorale ontwikkelingen van de afgelopen anderhalf jaar rubriceren in politieke stromingen dan zien we dat het verlies van de coalitiepartijen (van 78 naar 45 zetels) grotendeels ten goede komt aan de rechts-conservatieve partijen (van 32 naar 54 zetels) en in iets mindere mate aan de links-progressieve partijen (van 40 naar 51)”, meldt I&O Research.

De VVD verliest vooral zetels aan partijen als BBB, JA21 en in mindere mate aan PVV en D66. „Vaak wordt gesproken over ’onbetrouwbaarheid’ en ’leugens’ van de VVD en Mark Rutte. Teleurgestelde kiezers zien in de VVD een partij die de weg kwijt is en de grote problemen van dit moment niet aanpakt. De meeste afvalligen vinden de koers niet rechts genoeg, zoals iemand die vertrekt naar de PVV het uitdrukt: ’Rutte vaart enkel de koers van D66’.”

D66-leider Sigrid Kaag valt volgens de onderzoekers bij de kiezers ook tegen. „D66 haalde in 2021 een goede uitslag omdat veel linkse kiezers hoopten met D66 een links-progressieve vertegenwoordiger in de regering te stemmen. Vooral Sigrid Kaag en haar ’nieuwe politiek’ spraken aan, maar beide stellen de afhakers teleur.”

De PVV wint vooral stemmen van kiezers die in maart 2021 thuisbleven en van FvD. In mindere mate haalt de partij ook stemmen weg bij VVD, JA21 en SP. De belangrijkste verklaring voor de winst van de PVV ligt bij de asielproblematiek. Deze kiezers willen een stop op immigratie.

Uit de peiling komt ook naar voren dat Nederlanders de stijgende energieprijzen en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de belangrijkste crisissen noemen. De oplopende inflatie wordt door de helft (49%) genoemd, gevolgd door de krapte op de woningmarkt (30%) en klimaatverandering (30%).