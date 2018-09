'Eerste Bulgaren en Roemenen gearriveerd'

Vaz is echter niet bang voor 'een invasie' en ging juist naar Luton, omdat hij wil beklemtonen dat de Britten onnodig bezorgd zijn over een veronderstelde nieuwe stroom Oost-Europese arbeidskrachten. Hij zei woensdag dat er geen enkel bewijs is dat er meer vliegtickets dan normaal zijn verkocht in Bulgarije en Roemenië. Veel van de Bulgaren en Roemenen die arriveren, hebben volgens Vaz toch al een baan in Engeland en komen terug van vakantie.

Bulgarije en Roemenië werden in 2007 EU-lid, maar daarbij werden door negen landen tijdelijke uitzonderingen bedongen om te voorkomen dat werklozen uit die landen massaal naar rijkere lidstaten gingen. In veel West-Europese lidstaten van de EU, inclusief Nederland, wordt gevreesd dat met het wegvallen van die beperkingen alsnog een stroom werkzoekenden op gang komt.

De Europese Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Laszlo Andor, heeft woensdag de bezorgde West-Europeanen nog eens op het hart gedrukt dat het allemaal reuze mee zal vallen. Hij wees erop dat er al 3 miljoen Bulgaren en Roemenen in andere EU-lidstaten werken. Ze hebben namelijk al lang vrije toegang tot 19 EU-landen die geen speciale beperkingen hebben ingevoerd. Alleen België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk en Spanje deden dat.

