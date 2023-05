Winkelmedewerker (23) ontslagen nadat hij drie keer tijdens werk werd aangevallen

De 23-jarige Austin Sherrell was een zogeheten ’courtesy clerk’. Zijn werkzaamheden bestonden uit het inpakken van boodschappen, winkelwagentjes verzamelen en vuilnis weggooien. Dat laatste deed hij op 19 januari toen hij voor het eerst aangevallen werd. Hij liep buiten de winkel twee vermeende winkeldieven tegen het lijf waarna de dieven hem aanvielen.

Engeltje

Het tweede incident, in maart, verliep bijna precies hetzelfde, maar deze keer viel een winkeldief hem aan met een mes. Sherrell had duidelijk een engeltje op zijn schouder, want het mes kwam in een rol vuilniszakken terecht die hij in zijn zak had, in plaats van in zijn buik. „Ongelooflijk”, vertelt hij tegen nieuwssite KGET.com. „Het eerste incident kon ik nog wel van me afzetten, maar als je zo dichtbij de dood komt gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Ik ben nog nooit zo bang geweest.”

Op 1 april is het voor de derde keer raak. Een man zou vrouwelijke klanten lastigvallen en als Sherrell de beveiliging erbij probeert te halen gaat de man uit zijn dak. „Hij schold me uit en bedreigde me”, vertelt hij. „Ik liep twee keer weg, twee keer kwam hij weer op me af. De derde keer duwde ik hem weg om mezelf te verdedigen”.

Nachtmerries

Na de aanvallen krijgt Sherrell last van nachtmerries en paniekaanvallen. Hij doet een beroep op de zogeheten ’Workers’ compensation’. Dit is een verzekering voor Amerikanen die tijdens hun werk ziek worden of gewond raken. Nadat hij dit gedaan heeft neemt hij een paar vrije dagen op. Als hij weer op zijn werk komt, krijgt hij te horen dat hij gekort wordt op zijn uren. Een week later wordt hij geschorst omdat er een onderzoek gaande is, en uiteindelijk wordt hij zelfs ontslagen. En dat allemaal omdat hij tijdens het derde incident een klant zou hebben aangeraakt, zegt zijn vader Adam.

„Op 3 april vroeg mijn zoon de ’Workers’ compensation’ aan vanwege nachtmerries en paniekaanvallen. Een week later werd hij geschorst, en negen dagen later is hij ontslagen omdat hij een klant had aangeraakt”, zegt Adam.

’Onrechtmatig’

De vakbond die Sherrell vertegenwoordigt, gaat in beroep tegen zijn ontslag. „Onze eerste bevindingen zijn dat het ontslag van de heer Sherrell onrechtmatig is”, zegt de baas van de vakbond Jacques Loveall.

Sherrell is trouwens niet van plan om weer bij de winkel aan het werk te gaan, maar zei wel tegen KGET.com dat hij de aardige klanten zal missen.