Reddingswerkers Beiroet: geen teken van leven meer

Reddingswerkers zoeken bij een ingestort gebouw in Beiroet nadat er signalen waren dat er nog iemand levend onder het puin zou kunnen liggen. Ⓒ AP

BEIROET - Het Chileense zoekteam dat aan het werk is in de puinhopen van Beiroet heeft geen overlevenden meer gevonden in een ingestort gebouw. En er is ook geen teken van leven meer, meldde Francisco Lermanda, die de leiding heeft over het team dat nu drie dagen aan het zoeken is.