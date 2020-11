Zorghuis dreef slachtoffers in de armen van genadeloze seksgoeroe Wilri W.

Bij de Duitse justitie liggen inmiddels 38 aanklachten tegen de 57-jarige ’therapeut’ Wilri W., waarvan 29 mishandelingen en vijf verkrachtingen. Ⓒ YouTube

Enschede - De arrestatie van plattelandsgoeroe Wilri W. in Duitsland rijt ook bij slachtoffers uit het verleden oude wonden open. Uitgerekend door een zorginstelling, het Thomashuis in Enschede, werden sommigen in de armen van de Achterhoekse ’therapeut’ gedreven. Ook zij hebben zich inmiddels gevoegd bij de Duitse justitie.