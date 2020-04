Verdachte van doodslag bij opname videoclip langer vast

In de studentenflat Daalwijk was het chaos na die vreselijke nacht. Velen kennen elkaar goed en zochten de volgende dag troost bij elkaar. Op dat moment was al duidelijk dat er in een appartement op de tweede verdieping een vreselijk ongeluk had plaatsgevonden, waarbij de 26-jarige Richard vanwege een kogel in zijn borst het leven had gelaten.

Verdachte Frank Y. deed zijn verhaal in de rechtbank via een videoverbinding. Hij vertelde de rechters dat hij niet zomaar iemand had doodgeschoten. Richard, net als de verdachte met Equadoriaanse roots, was veel meer dan een vriend. Y: „Het licht in mijn leven gaat elke dag een beetje meer uit. Hij was familie voor me, zowel van mij als van mijn familie. Ik ken hem vanaf mijn geboorte. Na zijn dood, heb ik niet eens afscheid van hem kunnen nemen. Niet normaal kunnen rouwen.”

De advocaat van Y. noemde het incident vooral roekeloos. Het is nooit de intentie geweest van de jonge verdachte om zijn vriend dood te schieten. Als hij het zou kunnen terugdraaien, zou hij dat gelijk doen. Y.: „Iedereen lijdt hieronder. Niet alleen ik, maar mijn familie ook en de familie van mijn vriend, onze gezamenlijke vrienden. Ik kreeg pas een brief van onze vrienden en mijn familie dat ze weten dat ik niet de persoon ben die dat een ander aan zou kunnen doen. Het was letterlijk een ongeluk.”

Maar wel een waarbij iemand het leven liet, zo hield de rechtbank hem via de videoverbinding voor. „Het is een heel ernstig feit. Wij zien dat u er zelf ook onder leidt, maar dit is te ernstig om u op dit moment te kunnen schorsen”, hielden de rechters hem na kort beraad voor.

Want er staan nog te veel vragen open, waar de rechters niet op vooruit willen lopen. Zo hield de officier van justitie voor dat getuigen meldden dat Y. ervaring heeft met een echt vuurwapen. Hij liep er al langer mee rond. En een vriend verklaarde eveneens dat hij Y. waarschuwde, als hij weer eens met het wapen aan het ’chillen’ was.

De officier van justitie schetste ook een beeld van de bewuste avond waarbij de drank en drugs rijkelijk werden genuttigd en dat er in die sfeer werd gespeeld met het wapen en de patronen. Alsof het een doodgewone aangelegenheid was. Totdat het tijdens het opnemen van een videoclip volledig misging.

De rechters willen eerst het dossier compleet hebben, voordat zij een beslissing nemen over de toekomst van Y. Tot de zitting van 8 juli blijft de verdachte vastzitten in een jeugdgevangenis.