’Bar en boos’ voor wintersporters op weg naar Alpen

Leg de sneeuwkettingen maar vast klaar en houd rekening met lange files, meldt het weerbureau. In Frankrijk is het vrijdagavond bar en boos met flinke sneeuwval en een plens regen beneden 1400 meter. Wie zaterdagochtend naar Oostenrijk rijdt, krijgt met sneeuw te maken. In de middag wordt het van het westen uit droog.

Zaterdag overdag is kans op een paar sneeuwbuien in de Franse Alpen. Het is dan prima weer om naar e bestemming te reizen. Zaterdagavond volgt een nieuw neerslaggebied en kan het wederom stevig sneeuwen. Zondag blijft het sneeuwen en is het geen pretje om op de piste te zijn.

Wie vrijdagavond in Oostenrijk arriveert heeft geluk. De avond verloopt namelijk droog. Oostenrijk krijgt juist in de nacht en zaterdagochtend met sneeuw te maken. ’s Middags wordt het vanuit het westen op een paar sneeuwbuien na droog. Ook op de rit door Duitsland is het prima weer en hoef je niet te vrezen voor sneeuw of regen.

Na zondag beter

Na zondag neemt de wisselvalligheid in de Franse Alpen af. Er zijn droge dagen met zonnige perioden en af en toe valt wat neerslag. Het is dan ook heerlijk weer om op de piste te staan. Ook in Italië is het meestal droog. Wel wordt het in de Franse en Italiaanse Alpen zacht. De vorstgrens stijgt naar 2000-2500 meter. De lagere pistes krijgen dan ook te maken met flinke dooi.

Ook in Oostenrijk en Zwitserland is het zacht, maar liggen de temperaturen een paar graden lager dan in het westen en zuiden van de Alpen. Bovendien is de kans op neerslag groter.

Sneeuw aangetast

Afgelopen dagen was het uitzonderlijk zacht in de Alpen en daardoor is de sneeuw in de lagere gebieden flink aangetast. In Oostenrijkse wintersportgebieden als Saalbach Hinterglemm en Salzburer Sportwelt ligt alleen nog sneeuw op de pistes en hoogste toppen. De rest van het landschap is bruin. Gelukkig valt komende dagen hogerop verse sneeuw, maar in de lage delen blijft het behelpen.