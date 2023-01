Premium Het beste van De Telegraaf

Klachten van Amsterdammers over ’sadisme’ Herrie door afgesloten Schiphol-baan tot april: ’Meest efficiënte periode’

AMSTERDAM - Amsterdammers zitten tot begin april in de herrie van Schiphol, vooral als het stormt. De afgelopen week klaagden de inwoners van de hoofdstad massaal over lawaai door vliegtuigen vlak boven de stad, dat het resultaat is van een combinatie van de harde wind en een afgesloten baan. „Het is nu het stormseizoen.”