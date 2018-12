Jezus’ nieuwe verschijning

’Ik ben een messias die niemand veroordeelt’

’Jezus staat centraal in mijn leven, hij is dé persoon waar het om draait.” De diepgelovige zanger Dwight Dissels lijkt de hoofdrol in de gezamenlijke productie van EO en Kro-Ncrv op het lijf geschreven. „Mij inleven in zijn finale moment, kwam wel even binnen...”

Dissels werd een dag of vijf na zijn uitschakeling in de halve finale van The voice of Holland gebeld. „Of ik mee wilde spelen in The Passion? Ik dacht zelf aan een figurantenrol. We gingen babbelen en naarmate het gesprek vorderde, kreeg ik snel een telefoontje dat het de hoofdrol was geworden. Het is voor mij de kers op de taart dat ik zoiets mag doen.”

„Ik denk dat ik een Jezus ben die verbindt en niemand veroordeelt. Verbinding is ook het centrale thema van The Passion dit jaar. De verharding in de maatschappij neemt toe, wij leggen de nadruk op overeenkomsten in plaats van verschillen. Het verhaal is voor mij de essentie van het christelijke geloof. Jezus maakte de weg vrij voor anderen om in contact met God te komen.”

„Het acteren is nieuw voor mij, maar ook leuk en uitdagend. Ik heb niet de ervaring van ’Pontius Pilatus’ Johnny Kraaijkamp, maar we hebben coaching- en dramasessies gehad en daarin ben ik snel gegroeid. Werken met professionals is goed voor de ervaring. Begin vorige maand hadden we vooropnames .”

„Ik heb een aantal eerdere edities van The Passion gezien en een beetje een overzicht gemaakt van hoe de anderen het als Jezus hebben gedaan. Ik ben bewust niet alles gaan analyseren, ik wil er een eigen draai aan geven. Het was ook om feeling te krijgen hoe zo’n avond is.”

„Ik mag nog niet alles verklappen, maar een van de nummers die ik ga doen is Ik huil alleen bij jou van Ali B.” Die was zijn coach in The voice of Holland. „Ik heb tips van hem gekregen hoe ik het nummer zo goed mogelijk kan benaderen. Dat was grappig, zo geeft hij mij nog steeds coaching.”

„Ik vind The Passion heel mooi en eigentijds, met herkenbare nummers die een andere lading krijgen. Als je mensen vraagt naar Pasen gaat het veel over eitjes zoeken in de tuin. Met The Passion wordt het verhaal waar het daadwerkelijk om draait op de kaart gezet voor een breder publiek, het is een slim concept.”

„Jezus stierf aan het kruis voor de zonden van de mensen en zorgde ervoor dat de mensen konden terugkomen bij God. Er wordt visueel gemaakt hoe het was. Het heeft voor mij een bijzondere lading om in zijn voetsporen te mogen treden en deze rol te vertolken en het op mijn manier te doen. Het is enerzijds een mooi verhaal, maar ook een droevig verhaal.”

„Pas toen ik de scènes begon na te spelen gaf het voor mij persoonlijk een andere dimensie: wat hij heeft moeten doorstaan, de keuze die hij maakte en de prijs die hij heeft betaald. Dat kwam wel even binnen, als je je inleeft in dat finale moment. Het is niet zijn wil, maar ’Uw wil geschiede’. Ik ben er anders naar gaan kijken. De vastberadenheid die Jezus had. Ik denk ook wel dat het een verhaal voor iedereen is. Iedereen zoekt genegenheid en wil liefde ontvangen. Jezus is niet gekomen om mensen te veroordelen, hij is juist een steuntje in de rug als je het moeilijk hebt.”

Dissels is de eerste donkere Jezus in het paasevenement. „Jezus kan vele gedaantes hebben. Het is bijzonder dat ik dit mag doen.”

Meer dan ’lekker slecht zijn’

„Mijn taak is de rol van Judas meer te laten zijn dan alleen maar die verrader”, stelt Roel van Velzen. „Er gaat meer om in Judas’ hoofd dan ’ik ga lekker slecht zijn’. Hij is een heel gelaagd persoon: iemand die iets heel slechts doet, maar zelf denkt dat hij iets goed doet.”

„Zelf ben ik niet echt opgegroeid met het geloof, heb wel op een christelijke middelbare school gezeten. Ik had een soort basis, maar heb me voor deze gelegenheid beter ingelezen in de laatste dagen van het leven van Jezus en in de Judasrol.”

„Los van wat je gelooft voelen we allemaal wel iets bij wat Jezus zegt: Je moet moedig zijn, je moet trouw zijn, je moet liefhebben. Dat zijn universele waarden. Ik heb zelf The Passion alle jaren ook meegekregen. Omdat ze niet met een vingertje wijzen, of zeggen: je moet je nu bekeren. Als je van Nederlandstalige muziek houdt of van het Paasverhaal en alles wat daartussen zit, kun je kijken. Iedereen kan er iets uithalen.”

Volgens Van Velzen is in Dwight Dissels ’een héél goede Jezus gevonden’. „Ik wist niet meer dan dat hij goed kan zingen, en hij zit er ook echt geen noot naast, maar ik heb ook veel bewondering voor hoe hij speelt en regieaanwijzingen verwerkt. Als wat hij doet niet geloofwaardig is, zou het nergens op slaan. En de rust die hij brengt, hij is zelf een gelovig man, hielp heel erg bij de vooropnames.”

De zanger: „Het was tussen die opnames door meer mijn rol om de boel te vermaken, haha. We stonden daarbij in de kou te wachten tot de stad donker en leeg was. Dat waren lange nachten. Ik kan niet tegen stiltes, dus werd de stand-upper in Judas wakker.”

„ The Passion is iets supervets op alle fronten. Allereerst in de manier waarop ze het aanpakken: elk jaar wordt hetzelfde verhaal verteld, en ik heb het gevoel dat het iedere keer beter en groter wordt. Er werken gepassioneerde mensen aan mee. Het is heel gaaf om die energie te voelen.”

Over de liedjes zegt Van Velzen: „Van sommige nummers ken je iedere lettergreep. En die krijgen dan ineens een andere betekenis als je bedenkt dat er een verrader bij is.”

’Dit gaat heel erg over liefde’

Elske DeWall kruipt in de huid van Maria. De Friezin groeide op met het geloof. „Ik kom uit een klein dorpje en ging naar een christelijke school. De Bijbel ken ik. Elk jaar bij het paasverhaal dacht ik: ’waarom roepen ze dat Barabas vrij moet in plaats van Jezus?”

„Mensen lopen vaak achter de massa aan en zaaien angst. Dat is de makkelijkste manier om mensen tegen iemand op te zetten. Dat is nog steeds actueel. Maria is, denk ik, in dit verhaal vooral een soort rustpunt: iedere keer wordt teruggeschakeld naar het plein waar de moeder van Jezus tot de kijker spreekt. Ze realiseert zich dat haar zoon van iedereen is, en dat ze hem moet loslaten voor het grotere geheel. Zij heeft kracht en kwetsbaarheid tegelijk. Ik zing onder andere een nummer van Liesbeth List: Heb het leven lief.”

„Het paasverhaal gaat voor mij heel erg over liefde, dat haal ik eruit. Als je ziet hoe de discipelen omgaan met Jezus en hij met het hele gebeuren: hij weet wat er gaat komen. Toch ondergaat hij vanuit liefde wat er staat te gebeuren en vanuit liefde kan Maria hem loslaten.”

Over het thema verbinding zegt de zangeres van het nummer This game (bekend als titelsong van Moordvrouw): „Die is er tussen iedereen, ondanks de verschillen. Samen ben je sterker dan alleen. Voor mij zijn de mensen om mij heen een steun, voor iemand anders is dat Jezus of God. Het is ook voor veel mensen moeilijk om hulp te vragen. Ze denken ’ik moet sterk zijn’, maar je kunt ook zeggen: ik kan het niet alleen, ik heb hulp nodig. Dat overstijgt godsdienst of politiek.”

„The Passion is in Nederland een heel grote productie en op een prachtige manier verteld, in combinatie met de liedjes die ook in het verhaal passen. Ik vind het een enorme eer. Leeuwarden voelt als mijn stad, bijzonder dat ik daar op dat plein mag staan. Ik denk dat ik misschien het voordeel van een thuiswedstrijd heb. Voor Maria is een speciale jurk gemaakt, alsof ik een koningin ben. Het ziet er heel anders uit dan voorgaande jaren; iedere Maria heeft haar eigen identiteit. Het helpt mij dat ik het verhaal goed ken en mij erin kan verplaatsen.”

’Het waren vette jaren’

„Ik had niet in de gaten waar ik aan begon”, zegt Syb van der Ploeg, de allereerste Jezus in The Passion in 2011 in Gouda.

„Ik voelde op een gegeven moment wel dat het weleens heel groot kon worden. Op de dag van uitzending stond ik op de voorpagina en er waren direct veel kijkers. Het was een groot succes.”

„Ook kon ik, omdat het de eerste keer was, ruim liedjes kiezen uit vijftig jaar popgeschiedenis. Ik kijk er met veel plezier op terug.” Deze reeks is de Fries ook even te zien tijdens het evenement in Leeuwarden. „Dat is met een hele dikke knipoog. Ik sta vis te bestellen en kom dan de nieuwe Jezus tegen. Ik denk dat ik vijf seconden in beeld ben.”

Over Jezus nummer zeven, Dwight, zegt hij: „Hij heeft de goede energie. Hij is een rustige jongen, en bescheiden. Ik vind het gedurfd dat er voor een donkere jongen is gekozen. Het stereotype van Jezus is toch dat-ie blank is. Soms is Jezus een wildebras, soms sereen of een volksjongen. Iedereen doet het op zijn manier in een andere setting met andere muziek, maar het verhaal blijft hetzelfde.”

Van der Ploeg: „Het zijn voor The Passion zeven vette jaren geweest, maar ik denk dat het wel een beetje aan zijn plafond zit qua kijkers. Ik vind het heel mooi dat het dit jaar in Friesland is. Het leeft al heel erg in Leeuwarden, mensen hebben het erover. En Leeuwarden is in 2018 de culturele hoofdstad van Europa.”

Ook de Maria van het eerste uur, zangeres/presentatrice Do, had zich niet gerealiseerd hoe groot het paasfestijn was. „Op de dag van de repetitie dacht ik, mijn hemel, dit is huge! Het is tof om te zien dat het is uitgegroeid tot wat het nu is met drie miljoen kijkers. Het is een heel mooi verhaal dat op een hedendaagse manier wordt verteld.”

„De rol van Maria heeft voor mij best wel wat impact gehad. Mede dankzij The Passion heb ik nu een Nederlandstalige plaat gemaakt. Ik zong destijds onder meer Zeg me dat het niet zo is. Daar werd heel goed op gereageerd. Het is leuk dat Maria iedere keer een totaal ander type is.”