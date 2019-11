Ministerie maakt wachtgeld politici voortaan zelf openbaar

Dat blijkt uit een brief die minister Knops (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer stuurt. Begin dit jaar werd pas duidelijk hoeveel politici opstreken nadat De Telegraaf een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tussen 2012 en 2018 streken voormalig Kamerleden, staatssecretarissen en ministers 24.316.253 euro op. Knops wil dergelijke onthullingen voortaan voor zijn.

„Ik heb besloten dat ik niet meer zal wachten op een dergelijk verzoek”, schrijft Knops. De wachtgeldregeling is bedoeld voor politici die niet langer actief zijn. Zij komen daarvoor in aanmerking als zij worden ontslagen, aftreden of een politiek ambt niet langer vervullen.

Uitkering

Het gaat om uitkeringen die gaan naar voormalige leden van de Tweede Kamer, ministers, staatssecretarissen, waarnemend burgemeesters en herindelingsburgemeesters. Op de lijst staat het uitbetaalde bedrag en de duur van de uitkering. Officieel heet het een uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

Knops wil met de lijst een bijdrage leveren aan de transparantie, schrijft hij aan de Kamer. Er wordt niet bekendgemaakt om wie het gaat in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uitzondering

Volledige openheid over de hoeveelheid wachtgeld komt er niet uit eigen beweging. De uitkeringen van voormalige commissarissen van de Koning, gedeputeerden, kroonbenoemde burgemeesters, wethouders, voorzitters van waterschappen en dagelijks bestuurders van waterschappen worden niet bekendgemaakt. Dat komt omdat de uitvoering van hun uitkeringen in handen is van provincies, gemeenten en waterschappen.