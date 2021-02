Nieuwe theorie over uitsterven dinosauriërs dankzij ’flipperkast’

Wetenschappers willen dolgraag begrijpen wat zich precies heeft afgespeeld 66 miljoen jaar geleden, omdat ook de mensheid ooit getroffen kan worden door een enorme kracht uit de ruimte.

"We gaan waarschijnlijk vaker kleine fragmenten uit de Oortwolk naar de aarde zien komen"

Sommige onderzoekers stellen dat de dino’s door grootschalige lavastromen vanuit India zijn uitgeroeid, maar de meeste academici hangen de theorie van de ’Chicxulub impactor’ aan; een inslag van een ruimtelichaam in de buurt van Mexico, waardoor een allesverwoestende horror zich over de aarde wikkelde, een voortdurende nacht ontstond, de winter 18 maanden duurde en vuurregens vanuit de ruimte op aarde neerdaalden. Driekwart van het leven op aarde verdween.

Wat we níet weten, is of de aarde werd getroffen door een komeet of astroïde, waar die vandaan kwam, en hoe de intense kracht ontstond.

De Oortwolk

Nieuw onderzoek gepubliceerd in Scientific Reports van onder meer de prominente professor Avi Loeb (Harvard University) levert daar een verklaring voor. De theorie baart opzien. Het eerste dominosteentje viel volgens Loeb en co in de Oortwolk, een verzameling van wel duizenden kometen aan de rand van ons zonnestelsel – daar wijken de onderzoekers al af van eerdere theorieën.

"Jupiter werkt als een soort flipperkast"

Een komeet van de Oortwolk werd door Jupiters zwaartekracht aangetrokken, kwam richting ons zonnestelsel en vond zijn weg richting de zon. „Jupiter werkt als een soort flipperkast”, vertelt student Siraj, die meewerkte aan het artikel, tegen de Britse krant The Independent. „Jupiter slaat die binnenkomende kometen in een bepaalde baan. Dat brengt ze dicht bij de zon.”

Een komeet uit de Oortwolk die langs de aarde scheert; illustratie van een hypothetische gebeurtenis. Deze Oortwolk wordt zo nu en dan aangehaald als mogelijke bedreiging voor de aarde vanwege het grote aantal kometen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Science Photo Library

Het gaat om kometen die extreem dicht in de buurt van de zon komen, zogeheten zonscheerders. „Soms is zo’n zonscheerder zó dicht bij de zon, dat een gedeelte meer zwaartekracht voelt dan het andere gedeelte.” Daardoor ontstaat een kracht die uiteindelijk de zonscheerder in meerdere delen uiteen laat spatten. Een van de kleinere kometen die dan ontstaat kan, toevalligerwijs, op de aarde afkoersen.

Dus géén asteroïde?

De onderzoekers wijzen met hun theorie over de Oortwolk af van eerdere wetenschappers, want de theorieboekjes schrijven momenteel voor dat het geen verre komeet was, maar een asteroïde, afkomstig van een gebied tussen Jupiter en Mars. Maar onderzoek bij de krater zou wijzen op meer primitieve objecten, koolstofhoudende chondrieten, die in de Oortwolk alom vertegenwoordigd zijn.

"Telescoop in Chili moet meer mogelijk maken"

De wetenschappers stellen vervolgonderzoek voor bij kraters op de Maan. Ook is veel hoop gevestigd op de Vera Rubin Observatory. Die telescoop wordt nu gebouwd in Chili en moet in 2022 klaar zijn. „We gaan waarschijnlijk vaker kleine fragmenten uit de Oortwolk naar de aarde zien komen”, zegt professor Avi Loeb. „Ik hoop dat we deze theorie kunnen testen met meer data over zonscheerders, betere statistiek en misschien bewijs van die fragmenten.”