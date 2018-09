Lara en Sleeping Dogs gratis voor Xbox Live-leden

Het gaat om downloadgame Lara Croft and the Guardian of Light en de open wereld misdaadgame Sleeping Dogs. De aanbieding is onderdeel van Games with Gold, de poging van Microsoft om te concurreren met Sony's PlayStation Plus-abonnement.

Sony geeft al enige tijd gratis games aan zijn leden, wat voornamelijk begon omdat het bedrijf op de PlayStation 3 geen geld vroeg om online te game, zoals Microsoft wel deed.