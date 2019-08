Blinde roeier Thom schittert in Oostenrijk op WK

Pararoeier Thom Kuus (vooraan) strijdt in Oostenrijk met zijn roeiteam om het wereldkampioenschap. Ⓒ Ellen De Monchy

Iets meer dan twee jaar geleden vreesden de artsen voor het leven van Thom Kuus (23), toen hij bij een bedrijfsongeval met zijn hoofd klem kwam te zitten tussen twee stalen balken. Nu is hij in Oostenrijk als blinde pararoeier op het wereldkampioenschap. „Ik moet mezelf ook af en toe in de arm knijpen, om te beseffen waar ik mee bezig ben.”