Man (47) aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij dood Lisette (26) uit Heerenveen

Ook verdenkt de politie hem van een zedenmisdrijf richting een andere vrouw die samen met Lisette Elzinga aanwezig was in de woning waar Elzinga in zorgelijke toestand werd aangetroffen. De politie verwacht op korte termijn nog een tweede aanhouding te verrichten.

De 26-jarige Lisette Elzinga werd op vrijdagochtend 15 oktober 2021 gevonden in een woning in Heerenveen, nadat de hulpdiensten gealarmeerd waren. 25 oktober 2021 is ze in het ziekenhuis is overleden.