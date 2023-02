BBB in senaat geleid door oud-VVD’er: ’Totaal onervaren fractie is zegen’

Lagas was decennia actief voor de VVD. Eerst als raadslid, later als wethouder in de gemeente Ommen. In 2021 brak ze nietsontziend met die partij. „Het telde op”, zegt ze daarover. „Als wethouder botste ik al zo nu en dan met centraal. Bovendien was het moeilijk om de partij van binnenuit te veranderen. En in deze coalitie is de VVD een tweede D66 geworden”, vindt Lagas.

Zij werkte afgelopen jaren als mediator en begeleidde andere bestuurders in hun loopbaan. In de senaat kan de partij een factor van belang worden, bijvoorbeeld als over stikstofmaatregelen moet worden gestemd. Lagas erkent dat er in Nederland ’in de totaliteit te veel stikstof is’. „Daar moet ook wat aan gedaan worden. Maar je moet de betrokkenen daar wel over laten meedenken. Er moet een aanpak per gebied komen. Er zitten amper boeren aan tafel bij de gesprekken over die gebiedsaanpak. Terwijl boeren juist heel goed kunnen meedenken.”

Hoewel de politica eerder bezwoer nooit naar Den Haag te willen, is ze op die woorden teruggekomen. Op de vraag of ze geen ruzies of interne strubbelingen vreest, zoals bij andere snel groeiende partijen wél gebeurde, zegt ze geen problemen te verwachten. „Maar dat kan ik nooit beloven. Ik heb als buitengewoon ambtenaar huwelijken gesloten, en ik kan je vertellen dat ik niet iedereen aan de ontbijttafel wil hebben met al die mooie beloftes en die nu uit elkaar zijn. BBB’ers zijn mensen, dus er kan best wel eens wat gebeuren.”

Met name bij bestuurderspartij CDA wordt met argusogen naar de opkomst van BBB gekeken. Lagas noemt het ’juist een zegen’ om een ’totaal onervaren senaatsfractie’ te gaan leiden. „De mensen die super ervaren zijn in de politiek, beginnen langzamerhand een beetje hun gezonde verstand kwijt te raken. Kijk naar het CDA. Die partij is gaan verstedelijken. Het platteland is voor hen een wormvormig aanhangsel geworden, een soort blindedarm.”

Lagas neemt ook afstand van haar oud-politiek VVD-leider Mark Rutte, die in De Telegraaf BBB als ’economisch links’ bestempelde. Zij vindt juist dat de VVD de weg kwijt is. „Ik vind dat soort uitspraken bedroevend. BBB is een verrassende mengelmoes. Wij zijn van de kerk ’niet lullen, maar poetsen’. Standpunten van BBB komen op onderdelen overeen met het CDA, en op onderdelen met de oude VVD. De politieke tweestrijd die Rutte wil creëren is een oud trucje. Volgens mij is het gewoon afgesproken werk, met PvdA en GL. Op deze manier proberen ze andere partijen, zoals BBB, in de luwte te duwen.”

Zwaksten

Dat BBB in de Tweede Kamer soms plannen van linkse partijen steunt, bestempelt ze zelf als ’sociaalliberaal’. Lagas: „Caroline van der Plas zei het mooi: loop mee in het tempo van de zwaksten, dan weet je zeker dat niemand achterblijft.”