LIVE | ’OM hield verklaringen van getuigen achter over verdachten voor neerhalen MH17’

Die beschuldiging uitte advocate Sabine ten Doesschate woensdag in de rechtbank van Schiphol. Ten Doesschate en Boudewijn van Eijck staan verdachte Oleg Poelatov bij. De informatie waarom het gaat is een verklaring van anonieme getuige S45, die deel uitmaakte van de 53ste legerbrigade.

Hij zei dat hij op de dag dat MH17 werd neergehaald in de omgeving van de crashlocatie was en de plek vanwaar de Buk-raket zou zijn afgeschoten in Oost-Oekraïne. Maar hij stelde dat er geen raket is afgeschoten binnen een straal van vijftig kilometer van waar hij zich bevond. Dat zou hij zeker hebben gehoord, aldus S45. Later relativeerde S45 zijn uitspraken. Hij zou dronken zijn geweest.

De verdediging wist lang niet eens van het bestaan van deze getuige, zegt Ten Doesschate, en kreeg dus ook niet de gelegenheid om hem zelf vragen te stellen. Het Openbaar Ministerie besloot vervolgens dat de verklaring van S45 ,,niet relevant” genoeg was om ook aan de rechtbank en de verdediging te geven. De rechter-commissaris gaf daar toestemming voor, ,,om ernstige overlast voor getuige S45 te voorkomen.”

Ten Doesschate zegt dat dit ,,toch op achterkamertjespolitiek begin te lijken. Er heeft zich buiten het zicht van de verdediging kennelijk nogal wat afgespeeld tussen OM en de rechter-commissaris.” Ze vroeg de rechtbank het Openbaar Ministerie alsnog op te dragen om alle informatie die S45 heeft gegeven, aan de rechtbank en de verdediging te geven.

