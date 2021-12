Rechtbank bespreekt planning MH17-proces, strafeisen snel verwacht

Onze verslaggever Saskia Belleman is vanaf 10.00 aanwezig bij de zaak. Volg de zaak live via haar tweets onderaan dit bericht.

Vorige maand liet de rechtbank weten graag nog een getuige te willen horen. Het gaat om Sergej Moetsjkajev, commandant van de 53e luchtafweerbrigade. Deze Russische eenheid is volgens het internationale onderzoeksteam verantwoordelijk voor het leveren van de Buk-raket die het toestel van Malaysia Airlines zou hebben neergehaald boven Oost-Oekraïne.

De onderzoeksrechter heeft de afgelopen weken bekeken of het mogelijk is deze man - op korte termijn - te horen en zal woensdag met de bevindingen komen. Gesteld dat dit niet mogelijk is of lijkt, dan kan het Openbaar Ministerie aan het requisitoir beginnen. Als Moetsjkajev wel gehoord kan worden, moet dat eerst gebeuren. Afgelopen april is ook al een poging gedaan om de commandant te horen. Daar leek aanvankelijk een positieve reactie op te komen, maar al snel bleef het stil vanuit Rusland.

Bij de ramp met het toestel van Malaysia Airlines kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Er worden vier mannen verdacht van betrokkenheid bij de ramp: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.

Een uitspraak in het monsterproces wordt niet eerder dan de tweede helft van volgend jaar verwacht.