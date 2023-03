Engelse vrouw verkoopt woning waar ze al 102 jaar woont

1 The Mead, Street, Somerset Ⓒ Holland and Odam

Street - Een opvallende woning staat te koop in het Engelse plaatsje Street in Somerset. Niet vanwege de inboedel, maar vanwege de verkoper. Nancy ’Joan’ Gifford (104) woont namelijk al 102 jaar in het huis. Voor bijna 170 duizend pond staat het koop. Al betaalden haar ouders er slechts 200 pond voor.