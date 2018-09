Betoverende Kerst in Disneyland Parijs

In Nederland moeten we nog even wachten, maar in Disneyland Parijs is het maar liefst twee maanden lang Kerst.

Ook dit jaar worden er weer spectaculaire shows en parades georganiseerd. Zo dirigeert Olaf, de grappige sneeuwman, een compleet nieuw avondspektakel: Disney Dreams of Christmas! Het park verwelkomt tevens nieuwe helden van Disney’s nieuwe animatiefilm Frozen. Prinses Elsa en Anna zijn te zien in de beroemde Disney Magic on Parade.

Een ander hoogtepunt tijdens de feestdagen is het ontsteken van duizenden lichtjes in de immense kerstboom in Mainstreet en het schitterend versierde kasteel van Doornroosje.

In de aangrenzende Walt Disney Studio’s draait alles om film, televisie en animatie. Maar ook hier alles in gezellige kerstsfeer gehuld.

Kortom; Alle ingredienten voor een sprookjesachtig kerstfeest.