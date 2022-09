’Hoe breek ik mijn arm’ vragen Russen zich af na mobilisatie

Al kort na de speech van de Russische leider Poetin op de nationale televisie schoot het aantal zoekopdrachten omhoog, blijkt uit openbare Google-statistieken. Een dag later wordt nog altijd veel gezocht naar manieren om een reis naar het front in Oekraïne op creatieve wijze te vermijden: met een breuk in de arm, hand of andere ledematen kan dat.

Jarenlange celstraf

Nu Rusland gedeeltelijk gaat mobiliseren maken 300.000 reservisten kans om opgeroepen te worden. Een weigering om te vechten kan een jarenlange celstraf opleveren. Het Russische parlement scherpte de wetgeving daarover deze week nog aan.

Naast het breken van eigen ledematen werd na de speech van Poetin ook veel gezocht op ’protesteren tegen mobilisatie’ en op ’Aviasales’. Laatstgenoemde is in Rusland een populaire website voor vliegtickets.