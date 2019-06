Katten in dichtgeplakte dozen in snikhete auto gezet

Een man bracht de katten maandagavond naar de Dierenbescherming nadat zijn vriendin de beestjes aan hun lot overliet. „We stonden een beetje paf toen de persoon hier met zijn auto kwam aangereden, er een dichtgeplakte kartonnen doos uit nam, waarin de poezen zaten. Het was snikheet, zeker in die auto. Totaal onverantwoord”, zegt Tessa Mertens, kattenverantwoordelijke in het asiel, in gesprek met Nieuwsblad.

Volgens meneer hadden de dieren ’slechts vijf minuten’ in de auto gestaan, maar de beestjes waren volledig oververhit toen ze uit de doos werden bevrijd: „Ze waren heel hard aan het hijgen en helemaal over hun toeren. We hebben ze meteen in de dierenartsruimte gezet met een bakje water, waarna we de pootjes hebben natgemaakt. In hun verblijf hebben we daarna een natte handdoek gelegd, waarop ze konden gaan liggen om van het hete avontuur te bekomen,” aldus Mertens.

De katten zijn inmiddels door de dierenarts nagekeken en zijn weer hersteld van het incident.