Prijs verleidt niet tot fietsen stallen

Apeldoorn wilde dat er minder fietsen her en der in de winkelstraten zouden staan. De gemeente begon om die reden in 2010 met een actie, waarbij de toegangscode voor een fietsenstalling tevens een lotnummer was. Uit een evaluatie is maandag gebleken dat het project is mislukt.

De meeste fietsers vonden dat ze te ver moesten lopen van een stalling naar een winkel. Ook gaan Apeldoorners ervan uit dat de fiets toch niet wordt gestolen, blijkt uit de evaluatie, en dat het de moeite niet loont om de fiets te stallen voor een kort bezoek. Mensen die de stallingen wel gebruikten, deden dat ook al voordat ze daarmee een prijs konden winnen.