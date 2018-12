Fiscus jaagt op 20.000 zorgzzp-ers

Met een geldige VAR-verklaring zijn opdrachtgevers gevrijwaard van de plicht om premies en andere werkgeverslasten af te dragen. In het geval van het FNV-lid kwam de fiscus na controle echter tot de conclusie dat die ten onrecht was verleend, omdat de afspraken met bemiddelaar Particula eerder passen bij die van een werkgever met een werknemer dan bij een zelfstandige die werk uitvoert voor een opdrachtgever. Tijdens de zitting bleek volgens FNV Zelfstandigen directeur Linde Gonggrijp dat de Belastingdienst ook controles wil uitvoeren bij andere grote bemiddelaars, die met vergelijkbare contracten werken. „Er zijn in Nederland zo’n 20.000 zorgverleners die volgens vergelijkbare constructies werken. Van al deze mensen kan de VAR nu zo worden ingetrokken en dat betekent dat je niet meer kunt werken. Het is hetzelfde als ontslag op staande voet. Je bent in een klap je baan kwijt”, zegt Gonggrijp.

FNV Zelfstandigen vindt het onterecht dat de zzp’ers hierop worden aangepakt. „Wij vinden dan ook dat niet de zzp’ers maar de bemiddelingsbureaus aangepakt moeten worden. Wij pleiten voor een overgangsperiode van bijvoorbeeld één jaar, zodat zzp’ers en hun opdrachtgevers de kans krijgen om hun werkwijze aan te passen”, zegt Gonggrijp, die erop wijst dat de situatie jarenlangs is gedoogd geweest.

Een woordvoerder van de Belastingdienst ontkent dat er sprake is geweest van gedoogbeleid. „De branche weet hoe ons standpunt luidt ten opzichte van zelfstandigheid en daarin is niets nieuws. Maar ik kan niet ontkennen dat het onderwerp de laatste tijd meer onze aandacht heeft. Dat is ook in lijn met de prioriteit die de politiek aan dit onderwerp geeft aan het bestrijden van schijnconstructies.”