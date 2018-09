Mens wel monogaam

Niet alleen vanuit de wetenschap is er bewijs voor de stelling dat de mens een exclusieve partner zoekt. Iedereen met gezond verstand kan bedenken waarom monogamie de mens zo eigen is. Vraag alleen maar iemand hoe hij zich voelt na een one-night-stand (eenmalige vluchtige seks). Vrijwel iedereen heeft dan last van sombere gevoelens, ook wel bekend als de post-orgasmische-depressie: het knuffelhormoon dat aangemaakt wordt tijdens het vrijen is bedoeld om de hechting tussen partners te versterken; en wanneer deze hechting niet wordt doorgezet, dan wordt de mens geplaagd door gevoelens van schuld en zelfverachting. De verleiding om seks te hebben met een ander mag er dan wel zijn, de pret is slechts van zeer korte duur. Natuurlijk zijn er genoeg lieden die, in een bepaalde fase van hun leven, het bed delen met verschillende partners, maar zonder uitzondering zoekt iedereen uiteindelijk die ene bijzondere persoon. Zeker wanneer het gaat om het willen beginnen van een gezinsleven. Want alleen tezamen kunnen man en vrouw het hoofd bieden aan de hardheid van het leven; om vervolgens hun kinderen voldoende geborgenheid te bieden dat zij een zorgeloze jeugd kunnen hebben. Het mag dan ook geen wonder heten dat het juist de kinderen zijn die zo heftig protesteren als ouders willen scheiden. Het verzet dat kinderen tonen tegen een scheiding van de ouders is niet beredeneerd. Dat kunnen zij nog niet. Hun verzet is puur natuur en komt voort uit verlatingsangst; de angst die ieder mens heeft als het fundament van zijn bestaan wordt bedreigd. Dat veel stellen toch bij elkaar blijven omwille van de kinderen, mag dan een verstandelijke beslissing lijken, in wezen gaat het hier toch ook om puur natuur, namelijk dat behoud en bescherming van het gezinsleven, boven alles, voorrang heeft. Overigens, lieden die wel al lang en breed gescheiden zijn, blijken zelfs na jaren nog nauwelijks in staat om seksueel te presteren met een ander. Ook al zijn zij ‘officieel vrij’, is het gevoel van verbinding zo sterk met de ex, dat zij het als ontrouw beleven om met een ander het bed te delen.

Zelfs als de kinderen al uitgevlogen zijn, en het seksleven bij ouderen op een waakvlammetje staat, blijven stellen bij elkaar. Logisch, want de kleinkinderen komen er aan.

