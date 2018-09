Nederlander (16) omgekomen in Oostenrijk

Volgens het Overijsselse VV Bergentheim is de jongen vrijdag zwaargewond geraakt door een val op een piste in het skigebied Die Tauplitz in Oostenrijk. Hij werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Salzburg gebracht, maar daar overleed hij een dag na het ongeluk aan zijn verwondingen. Hij was met vrienden op vakantie.

Het bestuur van de club is aangedaan, zo laat het weten op Facebook.