Peperdure koptelefoons van hoofden New Yorkers gerukt

De modieuze koptelefoons, ook een veel gezien attribuut in hippe sportscholen, duiken steeds vaker op het straatbeeld en criminelen spelen daar op in. De Apple AirPods Max worden anders dan de ’gewone’ AirPods niet in het oor gedragen, maar over het hoofd en oor. Daardoor zijn ze makkelijker mee te graaien door dieven.

Volgens de politie worden de slachtoffers van achteren benaderd door twee mensen op een scooter. De bijrijder trekt de koptelefoon van het hoofd van slachtoffers. De dieven slaan vervolgens op de vlucht.

De vliegensvlugge criminelen hebben op meerdere plekken in Manhattan toegeslagen. De slachtoffers varieerden in leeftijd tussen 18 en 41 jaar. Op 18 februari werden in één dag acht koptelefoons van hoofden gerukt. De politie is nog geen verdachten op het spoor, maar deelde deze week wel beelden van vermoedelijk dieven die met twee koptelefoons in hun handen van een scooter stapten.