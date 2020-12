GGD opent nieuwe XL-coronatestlocatie in Maastricht

De XL-testlocatie aan de Paul-Henri Spaaklaan is zeven dagen per week geopend. De veertien teststraten in de XL-testlocatie zijn toegankelijk voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. Je kunt er niet met je auto doorheen rijden, zoals in andere testlocaties. „Bezoekers dienen eerst de auto te parkeren, waarna ze lopend het testpaviljoen betreden”, aldus een woordvoerder van de GGD.

Behalve de reguliere PCR-test worden op de nieuwe XL-testlocatie ook sneltesten afgenomen. De uitslag van de sneltest is eerder bekend, waardoor bron- en contactonderzoek eerder kan starten. Of iemand een sneltest krijgt is geen eigen keuze, maar hangt af van iemands persoonlijke situatie, aldus de GGD.

De nieuwe testlocatie voorziet volgens de GGD in een behoefte voor de verwachte toename in testaanvragen voor de komende wintermaanden. De XL-coronateststraat zal ook gebruikt worden als vaccinatielocatie, liet de GGD eerder al weten.