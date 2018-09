Doden bij aanslag op station Volgograd

Het was druk op het station van de stad van ruim 1 miljoen inwoners, omdat veel mensen op pad zijn in verband met de vakantieperiode rond Nieuwjaar en het orthodoxe kerstfeest op 7 januari.

Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken had het dodenaantal echter nog veel hoger kunnen liggen. De politie zag namelijk dat de vrouw zich verdacht gedroeg en hield haar tegen toen zij de centrale hal wilde betreden. Daarop ontplofte het explosief bij de ingang en bleven zo waarschijnlijk veel levens gespaard, aldus een woordvoerder. Maar omdat de bom stukjes metaal bevatte die na de ontploffing in het rond vlogen, vielen wel meer slachtoffers dan bij een 'gewoon' explosief.

De stad die van 1925 tot 1961 Stalingrad heette, was in oktober ook al het doelwit van een terroriste die zichzelf in een bus opblies. Daarbij vielen zes doden en meer dan 30 gewonden.

Volgograd ligt ongeveer 600 kilometer ten noorden van de Kaukasus. Daar wordt al geruime strijd geleverd tussen het centrale Russische gezag en islamitische extremisten of separatistische bewegingen.

De Russische president Vladmir Poetin heeft zondag opdracht gegeven de veiligheidsmaatregelen in het land te verscherpen. Het zuiden van Rusland is in februari de gastheer voor de Olympische Winterspelen. Die zijn in Sotsji aan de westelijke voet van de Kaukasus.