Rutte: voorzichtige hoop op minder reischaos binnen EU door booster

De EU-leiders zijn er tijdens hun decembertop in Brussel niet in geslaagd om nu al een einde te maken aan de ontstane lappendeken van reisregels. Op dit moment doorbreken Ierland, Portugal, Griekenland en Italië de eenduidige aanpak met een extra testplicht voor iedereen, ook voor gevaccineerden.

„Het staat landen vrij om dit te doen. Er is op zichzelf wel begrip”, zei Rutte na afloop in de nacht van donderdag op vrijdag. „Maar tegelijkertijd moeten dit soort uitzonderingen beperkt zijn en niet te lang duren. Het helpt als we het binnen de EU zoveel mogelijk hetzelfde doen.”

’Mooi als landen testplicht zouden schrappen’

Volgens Rutte „zou het mooi zijn” als landen de extra testplicht schrappen na de introductie van nieuwe regels voor het coronareisbewijs. Hij is daar hoopvol over. Over wanneer die nieuwe regels komen is nog altijd geen akkoord bereikt.

Lidstaten steggelen al weken over de aanpassing van het coronareisbewijs. Het gebrek aan kennis over de omicronvariant heeft het nemen van een besluit niet makkelijker gemaakt. Op de EU-top zijn de leiders niet veel verder gekomen dan eensgezindheid over de noodzaak van een ‘gecoördineerde aanpak’.

Booster na negen maanden

Toch verwacht Rutte, opnieuw voorzichtig, voor het einde van het jaar duidelijkheid voor reizigers. Waarschijnlijk moeten gevaccineerden negen maanden na hun laatste prik een booster halen om de geldigheid van de QR-code te verlengen.

Dat de premier zo voorzichtig is heeft alles te maken met omicron: „Ik snap de behoefte aan zoveel mogelijk eenduidigheid, maar de introductie van zo’n nieuwe variant kan roet in het eten gooien. We weten er nu nog te weinig over. Ik ben niet optimistisch.”