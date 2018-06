PK-knaller: nog geen 84 dollar per paardenkracht

Twee maal V8

De auto haalt al het vermogen uit twee zwaar gemodificeerde Keith Black (bedrijf dat racemotoren bouwt) achtcilinders. De motoren zijn identiek en compleet instelbaar door middel van een laptop. De body is van een Ford Sedan Delivery uit 1932, maar dan aangepast met behoorlijk wat fiberglass. Hij is gebouwd als showauto en heeft nog nooit geraced, dus aan u de eer om dat te gaan proberen. Wat dat kost? Hij moet 209.900 dollar opbrengen.

Straatlegaal

De auto is straatlegaal in de VS, dus u kunt gewoon van en naar de dragstrip rijden. Alleen wel even oppassen met remmen. De auto heeft namelijk naast schijfremmen ook parachutes voor als u het echt te bont maakt. We vermoeden dat de rest van het verkeer minder blij met u zal zijn als u opeens twee parachutes opent op de A2.