LIVE | Rutte: heb niet gelogen over Omtzigt, herinnerde het verkeerd

Rutte herhaalt meermaals: „Ik heb niet gelogen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan.” Zijn uitspraken kunnen rekenen op hoongelach in de Kamer, en woedende reacties.

„Het was eerst ’daar heb ik geen actieve herinnering aan’, en nu is het daar heb ik ’een verkeerde herinnering’ aan”, fulmineert PVV-leider Wilders. Ook GL-leider Jesse Klaver is kritisch: „Wees nou eens eerlijk. U had een week geleden met dit verhaal kunnen komen, en dat heeft u niet gedaan.”

Motie van wantrouwen

Verschillende partijen eisen het vertrek van Rutte naar aanleiding van de leugen. PVV, SP, FvD en Denk gaven al voor het debat aan dat de demissionair premier wat hen betreft moet vertrekken.

PWilders mag als aanvrager van het debat het spits afbijten. „Ik snap dat Rutte geen opheldering wilde, want hij heeft gewoon keihard gelogen,” aldus Wilders, die al in eerste termijn een motie van wantrouwen tegen Rutte in wil dienen. Daarvoor is procedureel goedkeuring van een meerderheid van de Kamer nodig, en die krijgt hij ook. Inclusief van Rutte zelf: „Ik vind het goed dat Kamerleden ook in eerste termijn moties kunnen indienen."