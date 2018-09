Doden bij gevechten Egypte

De woede onder de aanhangers van de broederschap in het land is opgelaaid sinds de regering woensdag besloot om de Moslimbroederschap als terroristische organisatie te bestempelen. Minstens 300 aanhangers van de Moslimbroederschap in Egypte zijn sindsdien gearresteerd. Alleen al vrijdag werden volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken zeker 265 mensen aangehouden die gevolg hadden gegeven aan de oproep van de broederschap om na het vrijdaggebed te demonstreren.

In het hele land vonden betogingen plaats. Na het vrijdaggebed waren er in de hoofdstad Caïro en minstens twee andere steden confrontaties tussen aanhangers van de beweging en de politie.

Op de campus van de al-Azhar universiteit in Caïro gebruikte de politie traangas tegen stenen gooiende demonstranten. Demonstraties in ten minste twee wijken van Caïro werden door de politie met traangas uiteengejaagd.

De broederschap won de verkiezingen nadat president Hosni Mubarak in 2011 van het pluche van de macht was verdreven. President Mohamed Mursi, die uit de gelederen van de broederschap voortkwam, werd in juli op zijn beurt afgezet door het leger. Het oud-staatshoofd zit achter de tralies.