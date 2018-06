Poedels toegetakeld voor hondenshow

Het hoogst haalbare doel voor Eld-Weaver? Dat is een vermelding op de cover van het Amerikaanse hondenblad Groomer Magazine, vertelt ze in The Daily Mail.

De dame heeft onder meer poedels 'versierd' als panda's. Ook heeft ze figuren uit de populaire animatiefilm Madagascar nagemaakt op de vacht van haar favoriete viervoeter.

Het Britse Channel 4 zendt 30 december de speciale documentaire Doggy Styling uit.