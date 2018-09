HR manager kiest voor fit

„Ik ben altijd heel loyaal naar mijn werkgever geweest”, vertelt Gaby Urbanus uit Naaldwijk. „Bij Vedior had ik het ontzettend naar mijn zin. Het uitzendconcern werd echter in 2008 overgenomen door Randstad. Het samenvoegen van die twee merken was een lastig traject. Wij waren altijd behoorlijk grote concurrenten in de markt geweest en moesten nu ineens samensmelten. Dat proces om alle medewerkers ’als makke schapen naar de blauwe kant’ over te brengen, hebben mijn collega’s en ik begeleid. Aan het eind van de rit kregen we een afscheidsbonus en een vriendelijke handdruk. We waren overbodig geworden.”

„Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als HR-manager in de kinderopvangbranche. Maar daar vond ik mijn draai niet. Ik had geen voldoening meer van mijn werk en ineens was ik het helemaal zat. Al dat vergaderen, dat gepraat over niks.” Urbanus besloot haar baan op te zeggen en na te denken over wat ze nu echt wilde. „Ik heb een heel lijstje gemaakt: minder stress, meer tijd voor mijn gezin en geen last meer van files. En uiteindelijk viel het kwartje. Ik zou voor mezelf gaan beginnen.”

Zelf trainde zij al jaren volgens de thermofysische methode, die ze nu ook in haar studio aanbiedt. „Ik was er mijn zwangerschapskilootjes mee kwijtgeraakt en voelde me er fit door. Omdat deze methode met warmtecabines in het Westland, waar ik woon, nog niet werd aangeboden, heb ik mij om laten scholen tot gewichtsconsulente.”

Een jaar lang zat ze met haar neus in de boeken. „Het was best wennen om als veertiger weer in de schoolbanken te zitten. Maar ik vond het ook reuze interessant. Ik was al langer bezig met gezond eten. In augustus 2010 heb ik mijn zaak geopend en het loopt heel goed. Anderhalf jaar lang heb ik zelfs een wachtlijst gehad, zoveel vrouwen en vooral jonge moeders hadden interesse. Inmiddels heb ik twee medewerkers en een oproepkracht in dienst en zijn we naar een groter pand verhuisd.”