Moeder Dolmatov neemt Nederland niets kwalijk

Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in een Nederlandse cel nadat zijn asielverzoek was afgewezen, maar moeder Doronina neemt de Nederlandse overheid dus niets kwalijk, vertelt ze in een interview met De Persdienst.

Dolmatov (35) deed in mei 2011 mee aan demonstratie tegen president Vladimir Poetin en zat daarvoor enige tijd vast. Hij vroeg in 2011 politiek asiel aan in Nederland uit angst voor vervolging in Rusland.