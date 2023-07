Van der Plas sluit premierschap niet uit: ’Als het ervan komt, komt het ervan’

BBB werd tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart in één klap de grootste partij in alle provinciehuizen. Als BBB de grootste partij wordt bij de Tweede Kamer verkiezingen hoeft Caroline van der Plas niet per se premier te worden, herhaalt ze haar eerdere boodschap. „We hebben goede kandidaten in ons hoofd die dat zouden kunnen. Die ga ik niet nu noemen. Die mensen hebben nu nog een baan.”

Maar Van der Plas sluit het premierschap ook niet bij voorbaat uit. „Als het ervan komt, komt het ervan.” De BBB-voorvrouw zei eerder tegen De Telegraaf dat zij niet met de VVD in zee wil zolang Rutte daar aan het roer staat. Deze week herhaalde ze die boodschap.

„Ongekend dat de premier een nieuwe crisis creëerde in een poging om zijn eigen hachje te redden. Laat dit het definitieve einde zijn van het tijdperk Rutte. En het begin van een gezonde en groene toekomst. De PvdD is er klaar voor”, zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. „Dit ging zo niet langer. JA21 is klaar voor nieuwe verkiezingen! Wij gaan nu met een realistisch plan asiel op de rails krijgen. We gaan dit regelen!”, aldus fractievoorzitter Joost Eerdmans.

„Eindelijk!” schrijft Kamerlid Wybren van Haga op Twitter. Hij kijkt vooruit naar nieuwe verkiezingen waar hij met zijn nieuwe partij BVNL aan wil deelnemen. De Kamer was sinds donderdag net met zomerreces. „Ik dacht aan de vakantie te beginnen...”, treurt Laura Bromet van GL. Haar partijleider Jesse Klaver zegt dat er twee jaar lang ’alleen maar ruzie is gemaakt en niks is opgelost’. Hij wil met een ’verenigd links blok’ een ’koerswijziging’.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken zegt: „Mark Rutte is uitgeregeerd. Weer landsbelang boven eigen belang. Wij willen snel nieuwe verkiezingen. Want Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat daadkracht toont en keuzes maakt. Dan kunnen we kiezen voor een socialere en groenere koers.”

Kuiken geeft aan ’heel snel’ naar de leden te gaan om te bepalen ’hoe’ ze gezamenlijk met GL ’de verkiezingen in willen gaan’.