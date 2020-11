Misbruikschandaal schokt Zeeuws dorp: ’Hij had altijd vreemde blik’

De garage waar vorig jaar SWAT-teams van de politie binnenstormden. Ⓒ Carlo Coppejans

Waterlandkerkje - Het Zeeuwse Waterlandkerkje is in de ban van de rechtszaak tegen Pascal P. De 47-jarige man zou tien jaar lang de dochters van zijn vriendin tegen betaling hebben laten misbruiken door andere mannen. Vrijdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. „Hij had altijd al zo’n vreemde blik richting jonge kinderen.”