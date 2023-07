Amerikaanse tiener (17) krijgt levenslang voor doodknuppelen lerares

De 17-jarige Willard Miller pleitte in april schuldig aan de moord op zijn lerares Spaans Nohema Graber, op 2 november 2021. Samen met medeverdachte Jeremy Goodale (18) knuppelde hij zijn leerkracht dood omdat die hem een slecht cijfer had gegeven. De politie vond haar lichaam verborgen onder een zeil in een plaatselijk park waar ze na schooltijd vaak wandelde.

Het was niet meteen duidelijk dat het tweetal achter de moord zat, maar de tieners verraadden zichzelf door stoere praat te verkopen op sociale media. De twee kenden namelijk te veel details over de moord – onder meer dat ze onder een zeil verscholen lag en een zwaar trauma aan haar hoofd had. Daardoor moesten ze wel iets met de moord te maken hebben. Een getuige vertelde de politie ook dat hij de tieners in het park had gezien de dag voordat de vrouw verdween.

Miller vertelde aan de politie dat hij gefrustreerd was over de manier waarop mevrouw Graber lesgaf en verweet haar dat ze zijn zogeheten Grade Point Average – een score die van belang is bij de aanvraag tot inschrijving aan een Amerikaanse universiteit – omlaag haalde.

Beiden verdachten waren op het moment van de feiten 16 jaar oud, maar werden als volwassenen aangeklaagd. Dat kan in de staat Iowa al vanaf 14 jaar. Miller werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf met de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating na minstens 35 jaar. Zijn medeverdachte kent zijn straf in augustus.