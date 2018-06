Nieuw ijshotel in beeld

In het Zweedse Jukkasjärvi is voor de 24ste keer het ijshotel geopend. Het hotel is open van december tot april en heeft dit keer 65 kamers in de 'verhuur', waaronder dertien 'kunstsuites'. IJskunstenaars van over de hele wereld hebben een maand lang, samen met het ontwerpteam van het ijshotel zelf, in de kou gewerkt om het hotel weer op te bouwen. Daarvoor is 1800 ton ijs gebruikt.