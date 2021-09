Proefrit met Mercedes eindigt in drama: auto ramt na 200 meter tractor

Het zou gaan om een man die een afspraak had gemaakt voor een testrit in de Mercedes, een auto van ruim 41.000 euro. Autohandelaar Ricardo kwam per toeval achter het ongeluk; een collega reed langs de rotonde en zag daar de ravage.

„We zijn er met zijn allen naartoe gereden om te kijken of we iets konden doen, maar er waren al heel veel hulpdiensten. De bestuurder zat klem in de auto, maar ze hebben hem eruit kunnen halen”, vertelt Ricardo tegen de omroep. Hij zag hoe de man met een brancard in de ambulance werd getild.

Ricardo weet niet hoe het met de man gaat. De politie houdt hem op de hoogte. „Ik hoop dat we daar snel nieuws over krijgen.’’