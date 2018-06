All you need is love kijkcijferkanon

In de top 25 van meest bekeken programma's staat RTL4 ook op de tweede plaats met de soap Goede Tijden Slechte Tijden die goed was voor 1,5 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20 uur bekleedt met ruim 1,4 miljoen kijkers de derde plaats in het kijkcijferoverzicht.

Andere goed bekeken programma's op kerstavond waren de slotuitzending van Serious Request op Nederland 3 (ruim 1 miljoen kijkers), de kerstspecial van Hoe Heurt het Eigenlijk (923.000) en Kerstfeest op de Dam (888.000) beide op Nederland 1.

De kerstspecial van All you need is love is al jaren een hit. Vorig jaar stemden 2,6 miljoen mensen af op het programma, een jaar eerder 2,1 miljoen.