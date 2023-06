Premium Het beste van De Telegraaf

Gijzeling naakte mannen gelinkt aan ’gestolen’ partij cocaïne van 60 miljoen euro

Door Bas Dingemanse

Justitie linkt de gijzeling en mishandeling van vier mannen in Sittard aan een verdwenen partij cocaïne van 1200 kilo. Deze drugs zijn per toeval door de politie in beslag genomen.