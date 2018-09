Forse toename bezoek aan Bonnefantenmuseum

Met name de tentoonstelling 'De Grote Verandering. Revoluties in de Russische schilderkunst 1895 - 1917' trok veel bekijks.

De tentoonstelling die van maart tot en met augustus te zien was, werd georganiseerd in het kader van het Nederland-Ruslandjaar. Bezoekers zagen een collectie van bijna 90 schilderijen afkomstig uit met name het Tretjakov Museum in Moskou en het Russisch Staatsmuseum in Sint-Petersburg.