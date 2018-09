Amsterdam heeft weinig last van storm

Op het Kleine Gartmanplantsoen, nabij het Leidseplein, waaide 's ochtends een grote kerstboom om. Later op de dag wordt de boom weer overeind gezet.

In de nacht van maandag op dinsdag ontstond er even paniek bij de medewerkers van het Wintercircus naast de Amsterdam ArenA. De zorg was of de grote tent de heftige windvlagen zou doorstaan. Op verzoek van de brandweer stelde vervoerbedrijf GVB een bus ter beschikking om de tent uit de wind te houden. Na enkele uren was het gevaar geweken.