Dure auto’s afgepakt in strijd tegen georganiseerde misdaad

In onder meer Montfoort en Ameide zijn invallen gedaan in bedrijfspanden. Ook in Lopikerkapel en Haastrecht viel de politie binnen. Er werden onder andere vuurwapens aangetroffen en er is beslag gelegd op woningen en verschillende voertuigen, waaronder boten en dure auto’s. Onder meer een Ferrari en Corvette werden meegenomen door de politie.

De verdachten communiceerden met elkaar via Encrochat, meldt de politie. Uit meerdere van deze chats kwamen sterke aanwijzingen naar voren dat de verdachten zich bezig hielden met drugshandel en -productie.

Ⓒ Koen Laureij

,,De aanhoudingen zijn een resultaat van onderzoek dat we gedaan hebben op basis van vermeende criminele activiteiten in de gemeente Montfoort”, vertelt politiewoordvoerder Joost Lanshage. ,,Het is mooi om te zien dat we in samenwerking met het Openbaar Ministerie en deze gemeenten tot een dergelijk resultaat kunnen komen.”

Al in augustus was de politie op de hoogte van deze activiteiten in Montfoort waarna het onderzoek naar grootschalige handel in verdovende middelen gestart is. In oktober werd na een doorzoeking in een pand bij het industrieterrein Heeswijk in Montfoort een groot geldbedrag en een wapen aangetroffen. Deze doorzoeking bevestigde de aanwijzingen dat er sprake was van opslag van verdovende middelen elders in het land. Op basis van het onderzoek zijn vandaag invallen gedaan in genoemde vier plaatsen. Vier van de aangehouden verdachten blijven de komende dagen in voorarrest, aldus de politie.