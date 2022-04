Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Zelenski: ’Wij hebben TikTok bezet’ Winnen in de beeldvorming net zo belangrijk als op het slagveld

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

De Oekraïense president Volodimir Zelenski, acteur van huis uit, snapt het belang van beeldvorming. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Dat hun vlaggenschip op de bodem van de Zwarte Zee ligt, betekent voor de Russen ook een symbolische klap. Symbolen zijn van groot belang in deze oorlog, want winnen in de beeldvorming is net zo belangrijk als op het slagveld. Volodimir Zelenski lijkt handiger in dat spel dan Vladimir Poetin.