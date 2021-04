Minister Grapperhaus: ‘Zit in een positieve flow’

,,Als je kijkt naar de ontwikkelingen, dan ziet het ernaar uit dat de piek is bereikt”, zei de minister van Justitie en Veiligheid maandag begin van de avond. ,,Dat hebben ook Jaap van Dissel van het RIVM en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, laten weten.” Achter de wolken schijnt voorzichtig de zon, wilde hij er maar mee zeggen.

De minister verwacht niet, zo gaf hij aan na het Veiligheidsberaad waar hij bij aanwezig was, dat de optimistische verwachtingen alsnog snel de kop moeten worden ingedrukt. ,,We zijn heel weloverwogen bezig.”

Streep door Fieldlab-testevent

Dat er maandag eerder op de dag alsnog een dikke streep ging door het Fieldlab-testevent 538 Oranjedag in Breda – dat zaterdag zou plaatshebben met 10.000 aanwezigen, maar waar geen vergunning voor wordt gegeven – kan hij niettemin goed begrijpen. ,,Dat vind ik heel verstandig, ja. De openbare orde ging een rol spelen. Dan is het goed dat dit even op de lange baan wordt geschoven.”

Dat vindt ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. ,,Ik heb begrip voor de overweging die burgemeester Depla van Breda hier heeft gemaakt.”

Bruls ziet ‘uitdagingen’ nu er versoepelingen aankomen en Nederland langzaam weer opengaat, maar is van mening dat het daar nu wel tijd voor is. ,,De voordelen wegen daar verreweg tegenop. Je móet mensen op een gegeven moment perspectief bieden. Door de vaccinaties raken we ook steeds beter beschermd.”

Terrassen

Bang voor problemen als de terrassen opengaan, wat het kabinet dinsdag voor maximaal twee personen van verschillende huishoudens hoogstwaarschijnlijk zal beslissen, is hij niet. ,,De vraag is: hoe lang hou je alles vol? De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de burger, en ook de ondernemer.”

Pas daarna komt handhaving in beeld, benadrukt hij. ,,Als je als overheid denkt te kunnen regelen hoe burgers zich moeten gedragen, ja sorry, dan leef je echt in een andere wereld. Met handhaving kun je ook niet alles oplossen, dat is echt het laatste woord. Je moet ook niet tegenover de burger blijven staan, dat is niet houdbaar.”